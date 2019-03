Calcio: lnd. 16^ edizione del torneo Nazioni per l'integrazione

E' stata presentata la 16esima edizione del "Torneo delle Nazioni di Gradisca d'Isonzo", in programma dal 27 aprile al 4 maggio, che si svolgera' fra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria. I tornei in programma saranno tre: under 15 maschile, under 17 femminile e il futsal under 19.

Le squadre totali partecipanti saranno 28. Il torneo maschile sara' composto da 16 squadre suddivise in quattro gironi. L'Italia e' inserita nel gruppo A con Inghilterra, Repubblica Ceca e Qatar. La nazionale femminile, invece, incontrera' Giappone, Russia e Macedonia. Le nazionali protagoniste del futsal saranno invece Slovenia, Spagna, Francia e Italia. "La Lega Dilettanti e' sempre protagonista quando si tratta di integrazione, con tornei come il Roma Caput Mundi e il Torneo Internazionale della Pace di Assisi. Oggi siamo orgogliosi che il Torneo delle Nazioni sia stato presentato nella sede della Lega Nazionale Dilettanti, proprio perche' la Lega Dilettanti e' sempre stata protagonista nel campo dell'integrazione", ha detto Cosimo Sibilia, presidente della Lnd e vice-presidente vicario della Federcalcio, al termine della conferenza stampa di presentazione.

(ITALPRESS)