Acireale, ritrovato il corpo del giovane disperso in mare

E' di Enrico Cordella, il 22enne disperso in mare dal 24 febbraio, il cadavere recuperato ieri sera a Santa Maria La Scala, frazione di Acireale. Tre sub professionisti del posto, che si sono prestati in questi giorni in maniera spontanea per le ricerche, lo hanno rintracciato a tre metri di profondita', incastrato in un'insenatura a pochi metri dalla riva.

Nei giorni scorsi, il mare ha restituito i corpi di Margherita Quattrocchi, 22 anni, la fidanzata di Enrico, e dell'amico Lorenzo D'Agata, 27 anni. I tre erano a bordo di una Fiat Panda sul molo di Santa Maria La Scala e guardavano il mare in tempesta quando sono stati travolti da un'onda che ha trascinato in acqua l'auto. Per i tre amici non c'e' stato scampo.

(ITALPRESS)