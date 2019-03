Ospedale Umberto I Siracusa: nuovo reparto di Ostetricia e Ginecologia

L'inaugurazione del nuovo reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa sia un punto di inizio per rilanciare la nostra sanità". Con queste parole i parlamentari del M5S Filippo Scerra, Stefano Zito, Paolo Ficara, Giorgio Pasqua e Pino Pisani commentano il taglio del nastro del nuovo reparto.

La deputazione regionale e nazionale del Movimento 5 Stelle venerdì era presente all'Umberto I per visionare la conclusione dei lavori e i nuovi locali. "Subito dopo l'inaugurazione - proseguono i Parlamentari - abbiamo avuto una rapida interlocuzione con il manager dell'Asp Lucio Ficarra che ci ha rassicurato sui prossimi interventi di restyling in programma all'Umberto I". Dall'Utic, al Pronto Soccorso, tutte misure necessarie per rendere l'ospedale il più accogliente possibile e a dimensione di paziente. Il tutto ovviamente in attesa di notizie da parte dell'esperto di Urbanistica nominato dall'azienda sanitaria che da qui a 60 giorni dovrà dire con chiarezza se l'area della Pizzuta sarà idonea o meno per la costruzione del nuovo ospedale.

"A quel punto - conclude la deputazione del M5S - porteremo avanti la nostra battaglia per la realizzazione in tempi brevi. E, successivamente, al netto dell'attuale rete ospedaliera, cercheremo di avviare l'iter per ottenere un Dea di II livello”.