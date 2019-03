Made in Sud su Rai 2: un spazio per i comici di Sicilia Cabaret

La Sicilia sarà grande protagonista della nuova stagione di Made in Sud, che inizierà lunedì 4 marzo in prima serata su Rai 2. Una stagione che vedrà alla conduzione Stefano De Martino e Fatima Trotta, affiancati da Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci, e che avrà uno spazio dedicato ai comici di Sicilia Cabaret, sbarcati in Rai la scorsa estate con due puntate andate in onda proprio su Rai 2.

All’interno della storica trasmissione comica della Rai, giunta alla nona stagione, ci sarà una parentesi dedicata a Sicilia Cabaret. Una vera e propria trasmissione nella trasmissione, che vedrà la conduzione del duo palermitano Matranga e Minafò, che proporranno anche il loro tormentone “Appalermo”, e che vedrà alternarsi sul palco i comici della trasmissione siciliana. “Abbiamo risposto alla richiesta della Rai – spiegano Matranga e Minafò – che volevano dare spazio alla comicità siciliana dopo l’ottimo risultato della trasmissione andata in onda la scorsa estate.

Su idea di Nando Mormone, autore di Made in Sud, abbiamo quindi deciso creare una parentesi dedicata ai comici di Sicilia Cabaret all’interno del programma Rai. Il pubblico siciliano ci ha sostenuti sempre e non abbiamo alcuna intenzione di tralasciarlo. Ecco perché, insieme a questa parentesi su Made in Sud, continueremo a registrare le puntate della nuova stagione di Sicilia Cabaret”.