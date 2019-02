Maltempo dai Balcani, danni in Sicilia Orientale: è emergenza

“Oggi non è un bel giorno per il nostro territorio siracusano. In tutti i Comuni e soprattutto nella zona sud est si riscontrano danni per il forte vento. A Pachino e Portopalo danni nelle serre. Marzamemi allagata (foto). In ginocchio diverse imprese del territorio di Avola, Noto e di Rosolini".

Così, in una nota, la deputata all’Ars Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia. “Occorre da subito muoversi - aggiunge la Componente della Commissione Attività produttive - per istituire una unità di crisi e avviare lo stato di emergenza e calamità per venire urgentemente incontro ai bisogni delle aziende agricole e di tutto il territorio. Salvaguardare l’agricoltura e chi vi lavora è oggi più che mai una priorità ”.