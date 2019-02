Modica: forte vento spezza albero vicino alla scuola di Treppiedi

Danni a Modica per il forte vento dei Balcani che da ieri soffia forte nel territorio della provincia di Ragusa. La furia del vento la notte scorsa ha spezzato i rami del maestoso albero adiacente alla scuola dell’Infanzia di Treppiedi Sud.

Fortunatamente i rami abbattuti dal vento sono caduti tra il terreno e il piazzale adiacente all’edificio scolastico. In queste ore i vigili del fuoco e il personale della Protezione Civile stanno intervenendo in varie zone della città per rimuovere alberi e non solo. Tanti i cartelloni pubblicitari divelti dal vento lungo la ex SS 115, oggi via della Costituzione. Due case disabitate sono crollate in via Incatasciato nei pressi della basilica della madonna delle Grazie.