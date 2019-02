Forte vento dai Balcani: serre distrutte a Pachino, Ispica e Vittoria

Il forte vento arrivato con l'ondata di maltempo proveniente dai Balcani che dalla notte scorsa si sta abbattento in Sicilia ha provocato ingenti danni all’agricoltura. Sono centinaia le serre scoperchiate a Vittoria, Ispica e Scoglitti in provincia di Ragusa e a Rosolini, Portopalo e Pachino in provincia di Siracusa.

Danni all’agricoltura anche per il gelo di ieri e la neve caduta nel pomeriggio. Le previsioni meteo annunciano per tutta la giornata di oggi, domenica 24 febbraio, il persistere di vento forte, maltempo e freddo. (Foto Assenza)