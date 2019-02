Un successo la Xco Castello di Donnafugata

Quasi duecentocinquanta i partecipanti che, domenica scorsa, hanno animato la prima edizione Xco castello di Donnafugata. Un successo straordinario per la seconda prova di Coppa Sicilia che, stavolta, ha avuto per cornice uno dei paesaggi più suggestivi dell’area iblea. Una bella giornata di sport, all’insegna della passione per la mountain bike, quella promossa dall’Asd Bike & Co.

Con il patrocinio del Comune di Ragusa e il supporto tecnico dell’Mtb Euromotor Team Rg che, tra l’altro, ha fatto partecipare alla competizione la propria squadra con risultati notevoli. Sono arrivati, infatti, quattro primi posti con Davide Distefano nella categoria juniores, Laura Melilli nell’Elite donne, Federica Occhipinti negli Allievi donne e Gianni Belluardo nella Master 6. Ma anche altri componenti della squadra ragusana si sono messi in luce con risultati di tutto rispetto: Andrea Iurato si è classificato al secondo posto tra gli Esordienti di secondo anno, Gioacchino Meli seconda posizione nei Master Elite, Giorgio Distefano terzo nei Master 5, Gabriele Bellina quarta posizione negli Allievi di primo anno. E, ancora, Lorenzo Occhipinti quarto negli Allievi di secondo anno.

Ulteriori piazzamenti per Giovanni Gennaro, 17esimo nella categoria juniores, Gabriele Martorana 18esimo, nella stessa categoria; Salvatore Ansaldi nono posto nei Master 1, Gianmarco Mezzasalma settimo nella Master 2. Quindi, Gianni Camillieri 12esimo nella Master 2, Carmelo Accetta settimo nella Master 4 e Dennis Sudano sesto nell’Under 23. “E’ stata una gara – sottolinea Giuseppe Nascondiglio, allenatore della squadra, con Alessio Pagano e Sergio Iacono, oltre ad essere promotore della tappa iblea di Coppa Sicilia – che ha permesso di mettere in luce le nostre capacità sul fronte organizzativo".