Catania, settimana di eventi per le donne e il carnevale

Le donne con la loro forza e il loro coraggio saranno le protagoniste dell’esclusiva settimana dal 2 all’8 marzo di feste, eventi dedicati al buonumore per festeggiare il Carnevale a Catania. “Dal vulcano alla laguna per un carnevale di classe all’insegna di arte, musica e spettacolo”, un evento organizzato dall’estro di Liliana Nigro, reduce della monumentale mostra Magnificat in onore di Sant’Agata.

Testimonial di questa settimana di festa lo showman e presentatore televisivo Ruggero Sardo, la professoressa e scrittrice Marinella Fiume da sempre impegnata al fianco delle donne per l’affermazione dei loro diritti e la Drag Felicia La Quenn, miss Drag Queen Sicilia 2018 e vincitrice di numerosi concorsi nazionali, fra i tanti, come “Sanremo Drag”, “Beauty Quenn” e “Master Queen”. L’intero programma dell’importante settimana di manifestazioni sarà annunciato venerdì 22 febbraio, alle ore 10.30, nella sala congressi del parco commerciale Le Zagare, al primo piano, durante la conferenza stampa di presentazione coordinata dalla giornalista Elisa Guccione, ed animata da Liliana Nigro, docente Accademia di Belle Arti di Catania, Agniesja Juzak presidente Associazione Promopaola, lo showman Ruggero Sardo, la scrittrice Marinella Fiume e la Drag Felicia La Quenn.

Diverse le manifestazioni che si svolgeranno nella settimana carnevalesca: sabato 2 marzo, alle ore 18.00, sarà il giorno della sfilata in costume dedicata ai bambini; domenica 3 marzo, h 18.00, le acconciature e le novità per un look di tendenza curati dalla scuola Futura; martedì 5 marzo, h 18.00, grande performance d’arte e spettacolo con la sfilata di oltre trenta abiti creati dagli allievi della cattedra di Storia del Costume per lo Spettacolo diretta dalla professoressa Liliana Nigro e dai talentuosi stilisti della Maison du Cochon, inoltre, le esibizioni della Compagnia di danza storica Harmonia Suave diretta da Carla Favata insieme alla musica del Coro Librino Enseamble; giovedì 7 marzo, h 18.00, saranno esposti alcuni dei preziosi abiti che hanno sfilato al tribunale di Catania in occasione della manifestazione evento contro il femminicidio “Rosso la sera” ; venerdì 8 marzo sarà allestita una speciale mostra fotografica, realizzata dall’artista fotografa Donatella Turillo. La suggestiva esposizione sarà arricchita dalla voce del cantastorie Luigi Di Pino.