Questura Ragusa: chiuso bar a Pozzallo

Il Questore di Ragusa, su specifica proposta del comando stazione dei carabinieri di Pozzallo, ha emesso un provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del titolare di un bar sito nel comune di Pozzallo.

Tale provvedimento si è reso necessario poichè i locali ove insiste il succitato esercizio, così come è stato accertato a seguito di ripetuti e mirati controlli tesi alla repressione ed al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti posti in essere da militari dell’arma appartenenti al suddetto comando stazione cc, erano divenuti punto di incontro di pregiudicati e persone gravate da pregiudizi penali per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ecc…nonchè di destinatri di avviso orale. Nel corso della suddetta attività, i predetti militari, oltre a segnalare degli avventori per detenzione e consumo si sostanze stupefacenti, hanno proceduto, nei pressi dell’esercizio in questione, all’arresto in flagranza di reato di alcuni soggetti dediti all’attività di spaccio.

Da ciò la necessità di porre un freno ad una situazione che costituiva un potenziale pericolo per il regolare mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, costituendo tale attivita’ un punto catalizzante di pregiudicati e malfattori.