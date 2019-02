Ingv: terremoto oggi nel mar Ionio Meridionale

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrata oggi alle 13,14 nel Mar Ionio meridionale e precisamente lungo la costa tra Siracusa e Catania. La scossa ha avuto una profondità di 28 chilometri.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato negli ultimi giorni diverse scosse di terremoto in Sicilia e in particolare a regalbuto in provincia di Enna, a Itala in provincia di Messina e un’altra scossa sempre nel mar Ionio e precisamente al largo tra Pachino in provincia di Siracusa e Pozzallo in provincia di Ragusa.