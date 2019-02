Il Cioccolato di Modica alla BIT di MIlano

Il Cioccolato di Modica, primo cioccolato europeo a marchio IGP, grazie all’invito della Regione, segnatamente degli Assessori Edy Bandiera e Alessandro Pappalardo, sarà presente con tutto il suo carico di storia e di bontà nel padiglione 3, il più grande in assoluto – 850 metri quadri – che accoglie la Sicilia alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio.

Un evento di straordinaria importanza sotto il profilo turistico che vedrà la città, grazie all’intesa tra il Comune e il Consorzio del Cioccolato, rappresentata da uno dei suoi attrattori turistici: il cioccolato di Modica IGP. Nell’area dedicata alle eccellenze siciliane (vini, formaggi e arance rosse) si potrà degustare il cioccolato di Modica offerto dalle imprese consortili Casalindolci, Di Lorenzo, Nacrè, Peluso e Rizza, mentre un grande ledwall trasmetterà: immagini della tecnica settecentesca di lavorazione del cioccolato di Modica; il video “CHOCOMODICA. 4 giorni in 4 minuti”, destinato a promuovere la edizione 2019 della festa del cioccolato; e un video- slide sul patrimonio culturale della città.

In distribuzione un pieghevole sulla storia del cioccolato di Modica con testi di Grazie Dormiente e citazioni sul prodotto di Ortheil, Morosi, Alberto di Monaco e Sciascia. Atteso che la Regione ha selezionato cantine ed etichette di vini siciliani, il Sommelier del Consorzio Giorgio Solarino ha scelto di proporre in abbinamento con il cioccolato di Modica, un Moscato bianco 100% Adorè prodotto di punta della cantina Casa di Grazia. Per l’occasione è stato prodotto un francobollo commemorativo, ideato dal giovane Enzo Bosco di Eliotecnica, che sarà applicato sulle barrette di cioccolato di Modica e destinato agli ospiti del Presidente della Regione, in occasione della conferenza stampa di inaugurazione del padiglione. Al claim della Bit HAPPINESS IS A JOURNAY… è stato aggiunto: …IN THE P.G.I. CHOCOLATE OF MODICA. Come dire: la felicità è un viaggio nel cioccolato di Modica IGP. Un banner, collocato sul banco delle degustazioni espone una foto del Duomo di San Giorgio, sulla quale campeggia la scritta: MODICA 2019 – CAPITALE EUROPEA DEL CIOCCOLATO.