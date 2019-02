Etna in eruzione, emissione di cenere: aeroporto Catania a rischio chiusura

Una nuova eruzione dell’Etna è in corso da stamattina dal cratere di Nord-Est dell'Etna che delle 8,36 ha fatto registrare un'intesa attività eruttiva di tipo stromboliano. La cenere è spinta dal vento in direzione Sud-Est. Al momento nessun disagio per l'aeroporto di Catania.

L'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mantenersi intorno a valori medio-bassi. I dati sono resi noti dall'Istituto azionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. Al momento l’attività eruttiva dell’Etna non ha creato disagi all’operatività dell’aeroporto di Fontanarosaa di Catania che resta aperto e senza limitazioni. Lo ha deciso l’unità di crisi dello scalo, che tornerà a riunirsi oggi pomeriggio.