Rapina all'Ard Discount di Vittoria

Rapina ieri sera all’Ard Discount di Vittoria. Alcuni malviventi hanno agito all’orario di chiusura nel supermercato di via Cavalieri Vittorio Veneto nei pressi della Fontana della Pace. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Secondo le prime informazioni ad agire sono stati in due con il volto coperto. Al momento della rapina c'era ancora gente all'interno del supermercato. I due dopo essersi fatti consegnare le somme di denaro presenti nelle casse sono fuggiti a bordo di un motorino. Ancora da quantificare l’entità del bottino. Non è la prima volta che questo supermercato viene preso di mira dai rapinatori. In corso le indadagini della Polizia di Stato che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e visionando le immagini delle telecamere.