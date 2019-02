Maltempo, temporali e grandinate da Messina a Ragusa: allerta arancione

Maltempo: temporali, grandinate e venti di burrasca per oggi, 5 febbraio, in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento di Protezione Civile regionale che dirama un'allerta meteo arancione per Ragusa, Siracusa, Catania e Messina mentre per il resto dell'isola un'allerta gialla.

“Dffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici e ionici delle zone centro-orientali, - si legge nel sito della Protezione Civile - con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante tirrenico delle zone occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati”. Inoltre dal primo pomeriggio di oggi si prevede un peggioramento con precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali ed orientali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità locali grandinate e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte. mareggiate lungo le coste esposte.