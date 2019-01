Parte da Palermo il tour dei Good Falafel

Venerdì 8 febbraio parte il tour dei GOØD FALAFEL dal Bordeline di Palermo: la band palermitana presenterà “You On The Other Hand” (YOTOH) (etichetta Pistacho Records e Qanat Records distribuzione Good Fellas) primo Lp, uscito il 4 dicembre in digital download.

Il disco è stato anticipato dal video di “Hide”, diretto da Antonio Cusimano (3112HTM) e disponibile su Youtube: “in un tranquillo pomeriggio d'estate la fantasia prende forma sfuggendo dalla carta per dare vita a desideri e sogni nascosti ma così tanto luminosi da poterli finalmente toccare”. Qui il link: https://youtu.be/6vkjYpupeG8. Prossime date del tour: 16 febbraio @ Al Kenisa, Enna (ingresso gratuito) e 27 febbraio @ Meno1, Reggio Calabria (ingresso gratuito). “L'amore disperato, l'amore immaginato, l'amore ricambiato”: questi sono alcuni dei temi da cui trae forza “You On The Other Hand” album dalla natura romantica che a tratti assume tinte più oscure, immerso in atmosfere sognanti e materiche a un tempo, otto tracce che restano in equilibrio tra astrazione elettronica e tangibilità pop.

Le influenze dei GOØD FALAFEL spaziano dalla new wave al sinthpop degli anni 80 fino alla electronic music dei nostri giorni, con grande interesse per le sonorità nord Europee e una attenzione spiccatamente mediterranea alla melodia.