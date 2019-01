Fiamme in un capannone dell'ex Rinascita di Vittoria

In fiamme il capannone della ex Cooperativa agricola Rinascita di Vittoria, ormai dismessa. I vigili del fuoco del distaccamento sono sul posto, in via Rosario Iacono, per cercare di sedare le fiamme che hanno trovato facile esca nel materiale in plastica, ormai abbandonato, assieme ad altri rifiuti, dentro la struttura.

Visto che non esiste impianto elettrico, nel capannone, si pensa che l'origine delle fiamme sia dolosa. Sul posto per le indagini anche gli uomini del Commissariato di Polizia di Vittoria. (Foto Assenza)