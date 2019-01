Festa del tesseramento di CasaPound a Ragusa

E’ in programma nei pressi del castello di Donnafugata, domenica 27 gennaio, la “Festa del tesseramento” promossa da CasaPound Italia Ragusa. L’appuntamento si terrà dalle 19 e fino alle 21,30. Tutto ciò ad un anno esatto dalla prima conferenza stampa del leader nazionale del movimento politico, Simone Di Stefano, in Sicilia, tenutasi, a Ragusa.

CasaPound Italia è tuttora presente oltre che nella città capoluogo anche a Comiso, Scicli, Modica e Ispica. “La data del tesseramento ragusano – sottolinea il coordinatore provinciale, Giuseppe Iacono – è stata posticipata, rispetto a quella tenutasi all’unisono in tutta Italia, perché i militanti locali hanno fornito supporto a quelli di Cagliari, per le elezioni suppletive in Sardegna, tenutesi nei giorni scorsi e che hanno visto una netta crescita del movimento, in termini di voti. L’appuntamento di domenica rappresenta un momento di incontro con militanti, sostenitori e semplici simpatizzanti. Sarà una occasione di crescita ed aggregazione che, oltre al mero tesseramento, vedrà un conviviale con tutti i partecipanti”.