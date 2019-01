Denise e Deborah si sposano dopo C'è Posta per te VIDEO

Lieto fine per la storia d’amore di Denise e Deborah, andata in onda, ieri sera nella famosa trasmissione su Canale 5 C’è Posta per te. La famiglia di Denise, in particolare la mamma Mimma e il fratello Gianni, non avevano accettato la storia della figlia con un'altra donna ed è per questo che la ragazza siciliana ha invitato papà, mamma e fratello a “C’è posta per te”, con la speranza di riuscire a fargli cambiare idea.

La famiglia ha aperto la busta e riabbracciato le due giovani ragazze che avevano già annunciato da tempo il loro matrimonio. Finalmente Deborah e Denise hanno coronato il loro sogno con una cerimonia civile al Comune di Siracusa tenuta dal sindaco Francesco Italia. Ecco il video del matrimonio.