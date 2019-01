Un bar sull'Etna è stato distrutto dalle fiamme che sono state spente all'alba dai vigili del fuoco, in territorio di Linguaglossa in provincia di Catania. Non si esclude la matrice dolosa del rogo del 'Grillo Parlante', un chalet isolato a Piano Provenzana, sul versante nord del vulcano.

Sono intervenuti anche carabinieri e il Corpo forestale impegnati pompieri di Riposto.