Ragusa, domani disservizi idrici: ecco dove

Il Settore VI – Ambiente ed energia, rende noto il 17 gennaio prossimo a seguito dell'interruzione di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento San Leonardo si potranno verificare disservizi alla distribuzione idrica nelle zone di San Luigi – Bruscè ( Via Paestum, Via Psaumida, Via E. Fieramosca, Viale delle Americhe, Viale Europa, Corso Vittorio Veneto, Via Mongibello e vie limitrofe) ed in quelle del Centro Storico ( Corso Italia, Via Sant'Anna, Corso Vittorio Veneto, Via Ecce Homo, Corso Mazzini e vie limitrofe).

Per tale motivo il servizio di approvvigionamento idrico potrà avere ripercussioni anche nelle 48 ore successive allo stacco.