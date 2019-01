Siglato un accordo per aiutare le imprese a Ragusa

E’ stato siglato a Ragusa, nella sede di Commerfidi, un accordo di collaborazione commerciale tra Commerfidi e Fidimed, due delle maggiori cooperative di garanzia fidi presenti in Sicilia. Erano presenti all’incontro i principali rappresentanti della governance di entrambi i confidi, nonché gli esponenti delle funzioni aziendali direzionali e commerciali.

Per Fidimed, c’erano il vicepresidente Alfio Baudo, il consigliere Salvatore Molè, l'amministratore delegato Fabio Montesano, per Commerfidi il presidente Salvatore Guastella, il vicepresidente Antonio Prelati, il direttore Giuseppe Traina ed il vicedirettore Danilo Maltese. L’accordo, come spiegato dai rappresentanti di entrambi i confidi, persegue l’obiettivo di ampliare i servizi che ciascuna cooperativa dedica alle proprie imprese associate, in vista anche delle opportunità offerte dalla programmazione comunitaria in tema di agevolazioni finanziarie. Grazie a questa partnership, le imprese potranno accedere a servizi che spaziano dalle fidejussioni ai piccoli finanziamenti diretti, con l’assistenza di personale altamente qualificato e con celeri tempi di erogazione.