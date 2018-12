Etna, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8

Quattro feriti e danni ad un’abitazione a Fleri e a Zafferana Etna. E’ il primo bilancio della forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 registratat dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia avvenuto alle ore 3,19 a Viagrande in provincia di Catania.

La scossa di terremoto è stata avvertita in Provincia di Catania, Siracusa e Ragusa. Dopo il sisma è partita la macchina organizzativa della Protezione Civile per i sopralluoghi in tutti i Comuni adiacenti all'epicentro. Ingenti i danni alle abitazioni. Un tratto dell'autostrada Messina Catania è stato chiuso in via precauzionale per alcune crepe sull'asfalto.