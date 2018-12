Presepe Vivente Contadino a Isola delle Femmine

Nella storica via Di Maggio di Isola delle Femmine, oggi, domenica 23 dicembre 2018, sarà possibile visitare il Presepe Vivente del contadino, realizzato da BCsicilia, dal Comune e in collaborazione con il Mercato del contadino, gli Scout di Isola e dall’Associazione Mare e Monti.

Verranno rappresentati gli antichi mestieri, con la contadina che impasta il pane, il casaro, il taverniere, il fruttivendolo, e in mostra oggetti del passato messi a disposizione da Agata Sandrone presidente di BCsicilia di Isola delle Femmine. Sarà possibile inoltre degustare prodotti tipici come la ricotta, il formaggio, il pane con l’olio, le olive, la frutta e il vin Brulè. L’evento si ripeterà anche domenica 30 dicembre alle ore 10,00. Giorno 24 dicembre alle 11,00, con la partecipazione dei Dreams In The Deep Blue, arriveranno dal mare alcuni Babbi Natali, portando tante leccornie a tutti i bambini.