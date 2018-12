Strade sicure, Matilde Siracusano: interrogazione al Ministro dell'Interno

“A seguito dell’ennesima rapina ai danni di un commerciante messinese, denunciata anche dal Presidente della III Circoscrizione al Prefetto e al Questore di Messina, che si somma ai fatti di cronaca che in tutta Italia ledono la tranquillità della cittadinanza, da messinese ma soprattutto da Parlamentare nazionale, faccio appello alle Istituzioni affinché si creino le condizioni per ripristinare l’Operazione Strade Sicure”.

Così l’on. Matilde Siracusano, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati. “L’operazione – continua la Deputata – avviata nell’Agosto del 2008, su iniziativa del Presidente Berlusconi, che propose di supportare le forze dell’ordine integrandole con i militari dell’esercito, ha dato pregevoli risultati, interrotti bruscamente dal precedente Governo, lasciando le nostre strade in balia della criminalità”. “A tal proposito – conclude Siracusano – annuncio che farò un’interrogazione al Ministro dell'Interno affinché si diano delle risposte su come si vuole risolvere il problema, sulla scorta della positiva esperienza del Governo Berlusconi, in cui era previsto oltre al pattugliamento delle strade, un presidio statico e costante delle forze dell’ordine”.