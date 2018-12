Pm 10 in calo a Milano: stop a ordinanza Comune

Sospese a Milano le "misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, sottoscritto dalle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Lo segnala il sito del Comune di Milano.

Oggi, lunedì 10 dicembre, quindi - come confermato stamani anche dalla Polizia Locale - è stato revocato il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente. La sospensione delle misure è stata decisa dalla rilevazione delle centraline Arpa di Milano e Città metropolitana che hanno registrato l'abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10). Restano le misure invernali ordinarie.