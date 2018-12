Identificato l'uomo carbonizzato a Siracusa: è Angelo Caruso

Il cadavere trovato carbonizzato all’interno di un’auto in fiamme a Siraucsa è stato identificato. Si tratta del 60enne Angelo Caruso, disoccupato ed incensurato. L’uomo è stato trovato, dentro l’auto, dalla Polizia di Stato a Siracusa in via Foti, nel rione Mazzarrona, nella periferia nord della città, in un terreno abbandonato vicino alla chiesa di San Corrado Confalonieri.

Sarà necessaria una ispezione cadaverica per sapere se l'uomo è stato ucciso e poi bruciato e come sia stato ammazzato. Gli investigatori indagano sulla vita provata dell'uomo. La Procura ha aperto una inchiesta.