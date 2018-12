Beni confiscati, Fava: "La Regione di opponga alla vendita"

"Per le cosche poter riprendere possesso dei beni confiscati, anche riacquistandoli, rappresenterebbe una vittoria e un segnale devastante. Evidentemente il Governo nazionale non si rende conto dell’impatto che le misure proposte sulla gestione e vendita dei beni confiscati possono avere. Soprattutto in Sicilia."

Lo afferma il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, intervenendo all'iniziativa sul diritto alla casa organizzata da Sinistra Comune allo Zen. Per Fava "occorre che l’amministrazione regionale e il Governo Musumeci facciano sentire la propria voce aprendo anche un serrato confronto opponendosi a scelte scellerate e pericolose. Sicuramente - conclude Fava - la Commissione antimafia in Sicilia, anche in rete con le altre commissioni regionali di inchiesta sulla criminalità, affronterà il problema."