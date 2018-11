Musumeci su aeroporti: Palermo e Trapani unica gestione

"È necessario creare un'unica società che gestisca gli aeroporti di Punta Raisi e Birgi". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, stamani in visita nello scalo trapanese. "Siamo, qui a Trapani, a soli 100 chilometri da un aeroporto internazionale.

E sappiamo che il grosso mangia il piccolo. Lo scalo di Trapani per essere competitivo deve entrare nel sistema di un aeroporto più grosso", ha aggiunto. Musumeci auspica "un unico sistema, uno funzionale all'altro". È per far questo "Trapani non può più puntare solo sui passeggeri. Lo scalo deve diventare appetibile anche per il trasporto merci". Musumeci, poi, senza mai citare Ryanair,ha aggiunto che Birgi "non può rimanere ostaggio di una sola compagnia".