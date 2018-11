Danni per forte maltempo in Puglia: tromba d'aria devasta il litorale

L'ondata di maltempo nel Capo di Leuca ha causato molti danni. Ieri una violenta tromba d'aria ha devastato le marine di Tricase, provocando crolli in abitazioni, chiese e monumenti, sradicamenti di alberi secolari, e l'affondamento di 12 imbarcazioni all'interno del porticciolo.

Le località più colpite sono l'area portuale di Tricase, dove tra l'altro sono stati devastati due bar-ristoranti, e Marina Serra, Patù, Morciano di Leuca, Andrano, Miggiano e Tiggiano. In totale oltre 20 km di costa sarebbero stati interessati dal vortice. Stamani i tecnici del Comune insieme al sindaco di Tricase, Carlo Chiuri, hanno effettuato un sopralluogo nelle due chiesette crollate. Ingenti i danni soprattutto al santuario di Santa Maria Assunta, a Marina Serra.Sempre a Marina Serra, devastata la villa dell'ex sindaco Antonio Coppola, che si affaccia sulla costa e dove, portata dal vento, si è abbattuta al suolo una roulotte che era in sosta in un vicino camping.