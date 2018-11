Giornata del diabete: boom di screening a Ragusa

La Sicilia, purtroppo, continua ad essere una delle regioni d’Italia che ha un’alta percentuale di persone affetta da diabete, soprattutto tra i bambini, a causa dell’obesità. Un incremento che è avvenuto, soprattutto negli ultimi dieci anni. E le iniziative dell'Asp di Ragusa dello scorso fine settimana hanno fatto registrare un grande successo.

Tantissimi gli screening effettuati ai cittadini e tanti i partecipanti alle passeggiate organizzate per promuovere l'importanza dell'attività fisica. Le iniziative continuano ancora per questa settimana Domani mattina a Comiso all' ospedale “Regina Margherita” screening della glicemia e glicata. Nel pomeriggio a Ragusa alle 16:30 alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, incontro con i parrocchiani e screening glicemia e piede. A seguire alle 18.00 Consiglio Comunale di Ragusa con primo punto all’ordine del giorno: “Parliamo di diabete” Screening glicemia. Mercoledì 14 novembre è la GMD il comune di Ragusa illuminerà di blu la facciata del Palazzo Comunale.

In programma: Open day dalle ore10.00/13.00 all’ospedale Civile di Ragusa e negli ospedali riuniti di “Modica-Scicli” - Open day – visite odontoiatriche aperte presso il CMO – Centro Medico Odontoiatrico di Ragusa. Vittoria - ore 9.00 scuola “Rodari” “Incontriamoci a scuola” incontro formativo. Alle ore 17.00 presso la sede dell’Associazione Insieme per il Diabete tavola rotonda: “Famiglia e Diabete”. Giovedì 15 novembre incontro a Modica – Palazzo della Cultura ore 16.00 – “Scuola e Diabete, un percorso formativo per docenti e genitori”. Seguirà screening glicemia. Venerdì 16 novembre Ragusa ore 16.00 – Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ragusa – incontro screening glicemia.

Sabato 17 novembre – Open day esame, unità di Radiologia – Clinica del Mediterraneo, “densitometria ossea per donne con diabete o in menopausa o in sovrappeso. Il diabete rappresenta un fattore di rischio non trascurabile per le fratture da fragilità osteoporotica.” Domenica 18 novembre – Santa Croce Camerina – piazza Vittorio Emanuele II – ore 10.00 screening glicemia ed esame gratuito di biompedenziometria. Acate – piazza Matteotti – ore 10.00 screening glicemia. Le iniziative della GMD si concluderanno lunedì 19 novembre ore 11.00 presso la Scuola Primaria Orsoline, incontro con gli alunni, genitori e insegnanti sul tema: “Cibo sano e movimento contro l’obesità infantile”.