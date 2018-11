Dissesto idrogeologico in Sicilia: il dolore per le vittime

"Il dolore per le vittime del dissesto idrogeologico è una ferita aperta che non si rimarginerà facilmente. Alle famiglie delle vittime va il mio più sincero cordoglio". A parlare è il coordinatore di Forza Italia per la Provincia di Caltanissetta, Michele Mancuso.

"Fatti del genere - continua il Deputato - non dovrebbero mai accadere. È doveroso, sin dalla prossima Finanziaria, che dal Parlamento e dal Governo, arrivino proposte concrete per la messa in sicurezza del territorio. Non è sufficiente stanziare somme utili solo a tamponare l'emorragia, servono solo a posticipare altre calamità". "La salvaguardia e la protezione delle vite umane - conclude Mancuso - non hanno prezzo. È necessario investire nelle infrastrutture vetuste, oltre che destinare fondi alle autorità di bacino per regolare i flussi d'acqua, i quali in condizioni climatiche avverse diventano incontrollabili".