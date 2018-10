Allerta arancione per maltempo: scuole chiuse in 6 Comuni

Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato anche per domani un’allerta meteo arancione in buona parte della Toscana. Si attendono forti temporali e vento forte. In sei Comuni del Grossetano domani le scuole resteranno chiuse.

Nella provincia di Grosseto è infatti stata diramata per domani un'allerta arancione per forti temporali, vento e rischio idrogeologico e idraulico. I sindaci hanno pertanto deciso la chiusura delle scuole nei comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello.