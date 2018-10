Allerta gialla per maltempo: temporali e calo delle temperature

Temporali e piogge per domani, lunedì 22 ottobre in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile dell’isola che prevede un’allerta meteo gialla per le prossime ore.

Si attendono piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone settentrionali ed occidentali, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sulle restanti parti della Sicilia si attendono piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale con quantitativi cumulati deboli. Anche le temperature subiranno un calo di circa 10 gradi nelle prossime ore per l’arrivo dai Balcani di un nucleo d'aria fredda che interesserà tutto il sud Italia.