Vittoria, hashish nascosta in pacchetti di sigarette: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno tratto in arresto in Piazza Manin, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un tunisino di 25 anni, disoccupato.

Il 25enne durante una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 41 grammi di hashish, suddivisi in 31 stecche, all’interno di due pacchetti di sigarette. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, su disposizione dell’ Autorità Giudiziaria di Ragusa.