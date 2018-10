Maltempo in arrivo dal Canale di Sicilia: temporali da Ragusa a Catania

Pioggia e forti temporali sono in atto in queste ore in buona parte della Sicilia centro orientale e secondo le previsioni meteo continueranno per tutta la notte. Il maltempo in risalita dal Canale di Sicilia fara’ registrare abbondanti preicipitazioni su vaste aree dell’isola.

Gia’ nella giornata di oggi tra il catanese e il siracusano si registrano accumuli di pioggia compresi tra i 60 e i 90 mm, ma il grosso del peggioramento arriverà a breve. Secondo le immagini del radar e del satellite il Canale di Sicilia pullula di temporali molto estesi e molto intensi. Questi nuclei temporaleschi si stanno lentamente muovendo verso la Sicilia e a breve arrecheranno un diffuso e forte guasto del tempo. Un vasto temporale MSC (Mesoscale Convective System) dopo aver colpito Malta si sta lentamente muovendo verso la Sicilia meridionale e sta approcciando in questi minuti le coste di Agrigento, Caltanisetta e Ragusa producendo numerosi fulmini, tuoni e piogge forti.

Questo grosso temporale a mesoscala è caratterizzato da tanti piccoli temporali ravvicinati, uniti in un unico vasto sistema temporalesco che produce centinaia di fulmini al minuto, piogge intense e diffuse, locali grandinate e forti colpi di vento. Il rischio piu’ elevato, come già sottolineato dall’allerta arancione emessa dalla Protezione Civile, riguarda le province di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Enna, Catania e messinese ionico.