La Giornata del Benessere a Ragusa

Lunedì 15 ottobre, a Ragusa, nella sala conferenze Cna “Pippo Tumino”, in via Psaumida 38, con inizio alle 10, è in programma la “Giornata del Benessere”, promossa ed organizzata da Cna Sicilia e dalla competente Unione.

Sarà presentata la proposta di disegno di legge regionale che ha l’obiettivo di mettere ordine e disciplinare l’attività di acconciatore ed estetista. L’evento si inquadra nell’ambito delle iniziative volte ad affermare la legalità e a contrastare le attività abusive e il lavoro nero. I lavori, a cui prenderà parte il presidente della III commissione legislativa Ars “Attività produttive”, on. Orazio Ragusa, e altri parlamentari regionali delle diverse forze politiche, saranno aperti dai saluti del presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e della presidente regionale dell’Unione Benessere Cna, Maria Carmela Modica Belviglio.

La relazione introduttiva sarà affidata al responsabile regionale Salvatore Belfiore. Previsto l’intervento del presidente Cna Sicilia, Nello Battiato. La sessione antimeridiana sarà conclusa dal segretario nazionale Benessere Cna, Filippo D’Andrea. Nel corso della seduta pomeridiana saranno presentate invece le misure e le prestazioni erogate a favore delle imprese e dei lavoratori del comparto Benessere, dall’Ebas (ente bilaterale) e da San.Arti (prevenzione sanitaria).