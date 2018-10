Modica: controllate oltre 60 persone e 180 veicoli

Gli uomini del Commissariato di Modica, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno eseguito numerosi controlli su strada nelle contrade Quartarella, San Filipppo e Lanzagallo e nel territorio di Frigintini.

Numerosi i posti di controllo, otto le pattuglie impegnate ed una ventina di uomini. Complessivamente sono state controllate oltre 60 persone e 180 veicoli con i moderni sistemi di verifica elettronica , anche nell’ottica della prevenzione degli incidenti stradali, spesso collegati all’uso di alcoolici e sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni sono stati elevati numerosi verbali di contravvenzione al codice della strada; in particolare sono stati sanzionati diversi guidatori; in un caso un cittadino di 41 anni di Modica guidava con la patente revocata ed il veicolo non revisionato.

Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo. In un altro caso un uomo, anch’egli di Modica, guidava senza patente. Infine, un modicano di 38 anni guidava il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, ragion per cui il mezzo è stato sequestrato. In questi giorni sono stati controllati anche alcuni esercizi commerciali di Modica ed in particolare alcuni centri di scommesse.