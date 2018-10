Rosolini, scontro auto-moto: grave 16enne

E' stato trasferito questa mattina dall'ospedale Maggiore di Modica in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo il giovane 16enne A.P. vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 21.30 in via Paolo Orsi a Rosolini.

Insieme ad un amico era in sella ad uno scooter Vespa Piaggio e stava percorrendo la via Paolo Orsi, quando all'improvviso è avvenuto l'impatto con una Volkswagen Polo che viaggiava in direzione Ispica. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i due giovani in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Qui i medici dopo aver eseguito tutti gli esami diagnostici del caso hanno predisposto il trasferimento del 16enne in elisoccorso nell'ospedale palermitano. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.