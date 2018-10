Forti temporali in provincia di Ragusa: allerta gialla

Il forte maltempo annunciato ieri dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia e’ arrivato in provincia di Ragusa e non solo per tutta la giornata di oggi e’ prevista un’allerta meteo gialla.

“Oggi si prevede il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, - si legge nel sito della protezione Civile - con fenomeni piu’ intensi e precipitazioni anche abbondanti sulle aree ioniche. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento”.