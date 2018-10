Un pensionato di 79 anni, Francesco Cacioppo, rimane incastrato sotto un trattore che si e' ribaltatato e muore. L'anziano, un ex agricoltore, si era messo alla guida del mezzo per raggiungere un suo appezzamento di terreno quando, in via Ragusa, a Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, si è verificato l'incidente.

Il corpo è rimasto imprigionato sotto il mezzo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. (Foto repertorio)