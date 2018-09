Io gioco legale a Modica

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della nuova palestra polivalente “Io gioco legale” in via Sulsenti. “ Io gioco legale ” è un Progetto Quadro approvato dal PON Sicurezza e orientato alla realizzazione di un centinaio di impianti sportivi nei territori di quattro regioni (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con l’obiettivo di trasmettere ai giovani i valori della solidarietà, giustizia e legalità attraverso lo sport.

A Modica verrà realizzato un campo polifunzionale con copertura in legno lamellare e telone in modo da poterla utilizzare in qualsiasi stagione e in qualsiasi orario. Nella struttura sarà possibile giocare a calcetto, pallavolo e pallacanestro. L’importo è di 307 mila euro provenienti dal Ministero dell’Interno, mentre la durata dei lavori prevista è di 120 giorni. “In un periodo storico in cui la carenza di impianti sportivi su tutto il territorio italiano e siciliano in particolare si sente particolarmente, poter disporre di una struttura così sarà di grandissimo aiuto per tutto il nostro movimento sportivo.

La palestra sarà a disposizione sia delle società sportive che dei privati quando vorranno fare sport. Sarà una struttura moderna e confortevole, l’ideale per sopperire alla richiesta di strutture da parte dei tantissimi praticanti di sport del territorio modicano. Voglio ringraziare l’Assessore Linguanti ed il dirigente, l’Ing. Patti per tutto il prezioso lavoro che hanno svolto in questa circostanza”.