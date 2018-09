Modica, l'ultimo saluto a Jacopo Palazzolo

Sono stati celebrati stamattina nella chiesa di San Pietro a Modica i funerali del 14enne, Jacopo Palazzolo, morto sabato pomeriggio a seguito delle gravi lesioni riportate dopo un’aggressione di un bovino all’interno dell’azienda di famiglia in contrada Palazzelle.

Ad attendere l’arrivo del feretro in chiesa una folla di persone, parenti ed amici che hanno assistito al rito funebre, commossi e ancora increduli per la morte prematura di Jacopo. Presenti anche gli ex compagni di scuola che con gli occhi pieni di lacrime hanno ricordato alcuni momenti vissuti insieme. “Jacopo – commenta piangendo un conoscente – era un ragazzo d’oro, un ragazzo sempre disponibile con tutti e in particolare con la sua famiglia che amava tanto. Ancora adesso non riesco a capire il perche’ sia morto cosi’... aveva tanti progetti che non potra’ piu’ realizzare”.

Un volo di palloncini bianchi, simbolo del volo di un angelo in cielo, ha salutato il passaggio del feretro all’uscita della chiesa.