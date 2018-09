Evacuato stamattina, intorno alle ore 10 a Scicli un edificio in via Calabria per verificare la staticita’ delle fondamenta dell’immobile. Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto, una del Comando provinciale di Ragusa e l’altra del Distaccamento di Modica.

L’intervento e’ stato richiesto da alcuni residenti dell’immobile che si trova in una zona centrale della citta’.