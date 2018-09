Dieta di compenso per dimagrire 2 chili: e' rapida

La dieta di compenso del dottor Migliaccio, nutrizionista e presidente della Società italiana di scienza dell’alimentazione (Sisa), e’ tra le diete lampo piu’ seguite quando si vuole dimagrire velocemente di un chilo in due giorni.

Lo schema dietetico e’ facile da seguire. Ma vediamo cosa si mangia. Colazione con un te’ o caffe e due fette biscottate integrali. Spuntino: una pera. pranzo: 80 grammi di formaggio fresco, una fetta di pane integrale e un’insalata mista di pomodori e lattuga. Merenda: un kiwi. Cena: 120 grammi di pesce alla griglie, 30 grammi di pane integrale e una porzione di verdure cotte al vapore. Durante i due giorni si possono bere tisane drenanti al finocchio. Inoltre ogni giorno bisogna bere almeno dieci bicchieri di acqua. Durante la dieta vanno assolutamente vietate tutte le bevande alcoliche, gasate e zuccherate ed ogni tipo di snack dolce o salato.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, altre patologie alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che questo tipo di regime alimentare restrittivo non puo’ essere protratto oltre i due giorni.