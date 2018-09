Palermo diventa un orto urbano: in piazza Croce

Pomodori, aromi e tenerumi per una Palermo non solo tutto porto ma anche tutto orto. Questo week-end il centro storico di Palermo diventerà un grande orto urbano per insegnare a tutti, adulti e bambini, la cultura del verde e del mangiar sano!

“Vogliamo immaginare – spiegano gli organizzatori - una Palermo a tutto orto oltre che tutto porto, dove arte e orto si incontrano dando vita a una città più verde e sostenibile a livello ambientale, economico e sociale”. Alle piantine ci pensa “Piante & Passione”, divisione hobby del vivaio “Ecofaber” dedicata a chiunque ami coltivare un orto domestico, che da sempre sostiene e diffonde il concetto di orto urbano come strumento di sviluppo economico e aggregazione sociale. “Quando parliamo di prendersi cura di un orto in città, infatti, non parliamo soltanto di un'alternativa più economica (e sana!) alle verdure sui banchi dei supermercati, ma anche di un'occasione di incontro fra i cittadini che trovano nell'orto una passione da condividere insieme”, spiegano da “Piante & Passione”.

Il progetto, nato da un'idea di “Studio Agnello & Associati” per “Manifesta Collateral Event”, vuole lanciare un messaggio molto chiaro: coltiviamo i nostri balconi, le nostre terrazze, le aree inutilizzate della nostra città! È facile, costa poco e si rispetta l'ambiente! Un proposito, questo, che unisce “Piante & Passione” alla cooperativa “Orto Capovolto” nella realizzazione dell'orto urbano a Palermo. Appuntamento in Piazza Croce dei Vespri a Palermo oggi, venerdì 14 settembre, per il “verdurissage” e poi sabato 15 e domenica 16 settembre l’iniziativa dedicata all’orto urbano con laboratori didattici, giochi per bambini e attività alla scoperta dell'orto! Durante l'evento sarà possibile degustare gli ottimi vini della cantina “Feudo Ramaddini”.