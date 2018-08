Acate piange Greta Celeste, la giovane morta in un incidente

Il Sindaco di Acate, Giovanni Di Natale, ha espresso il più profondo cordoglio dell'intera comunità acatese per la tragica scomparsa di Greta Celeste, la 23enne morta ieri pomeriggio in un terribile incidente stradale sulla Sp1, la Acate - Marina di Acate.

La ragazza viaggiava a bordo di un auto, una Fiat Punto, che per cause in corso di accertamento, si e’ schiantata contro un muro. Inutili i tentativi dei medici del Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria per salvare la 23enne, deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate dal violento impatto con l'auto. La dinamica esatta dell’incidente e' al vaglio della Polizia Provinciale di Ragusa.