Volo da Roma a Catania cancellato: passeggeri chiedono rimborso

Un altro disservizio colpisce i passeggeri della compagnia spagnola Vueling che, bagagli alla mano, hanno visto cancellare il volo che avrebbe dovuto portarli dall'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma - Fiumicino all'Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania - Fontanarossa in partenza alle ore 19:25.

Non è ancora chiaro cosa abbia spinto il vettore aereo a prendere questa decisione, lasciando a terra parecchi passeggeri, con i disagi che ne sono conseguiti. A dare notizia dell'accaduto è EasyRimborso, azienda leader in Italia in ambito di rimborsi per disservizi aerei. Per i passeggeri che hanno subito questo disservizio è possibile richiedere la Compensazione Pecuniaria a titolo di risarcimento.