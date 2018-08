Aci Trezza tra fede e folklore: terzo concorso fotografico

Con la proclamazione delle fotografie vincitrici si e' conclusa domenica, come da regolamento, la terza edizione del concorso fotografico "Acitrezza tra fede e folklore" organizzato dalla Commissione per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista e rivolto ai fotografi amatoriali.

Ad aggiudicarsi il premio della critica, assegnato dalla giuria tecnica, è stata una particolare fotografia presentata da Francesco Girone nell'ambito della categoria "Festa di San Giovanni Battista", mentre il primo posto assoluto nella votazione effettuata dalla giuria popolare è andato alla suggestiva immagine della sezione "U pisci a mari" scattata da Giusy Patanè. Podio anche quest'anno per Massimo Vittorio, che si è aggiudicato il primo posto nelle categorie "Festa di San Giovanni Battista" e "Sagra del pesce spada", in un contest che rispetto agli anni precedenti è stato maggiormente partecipato, battagliato dai sette partecipanti e seguito dai numerosi utenti della rete internet ed in particolare della pagina Facebook festasangiovanni.it.

Quasi 30 mila, infatti, sono state le visualizzazioni delle foto pubblicate nella stessa pagina nel mese di Luglio con 23 mila accessi dall'Italia, oltre 900 dalla sola Europa (di cui 317 dalla Germania), 224 dal Nord America, 100 dal Centro-sud America, 80 dall'Australia, 52 dall'Africa ed infine circa 20 dall'estremo oriente, con un incidenza pari a 8828 voti espressi (attraverso le reazioni) sulle 94 foto partecipanti. Un nuovo successo, dunque, per il concorso che è divenuto ormai un appuntamento fisso nel programma della festa del santo patrono di Aci Trezza e che, adesso, si concluderà ufficialmente con la premiazione dei vincitori che avverrà il prossimo 29 agosto, al termine della messa pontificale che sarà celebrata sul sagrato della chiesa in occasione della solennità del Martirio di San Giovanni Battista.