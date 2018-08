Incidente sulla Ragusa Mare: tre auto e quattro feriti

Incidente stradale oggi intorno alle ore 12,50 sulla Sp25, la Ragusa – Marina di Ragusa. Tre le auto coinvolte e quattro i feriti. Si tratta dello sciclitano D.V. di 25 anni che viaggiava a bordo di una Peugeot, dei ragusani G.A. di 62 anni e S.V. di 26 anni entrambi su una Audi e del pozzallese C.L. di 48 anni che era a bordo di una Toyota.

I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Civile di Ragusa. La peggio e’ toccata al 62enne attualmente ricoverato con una prognosi di 30 giorni mentre per gli altri tre feriti la prognosi e’ di 7 giorni. Per i rilievi del sinistro e’ intervenuta ala Polizia Stradale. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.